Происшествия 10.12.2025 в 11:45

Три дома сгорели за сутки в Бурятии, один человек погиб

С наступлением холодов количество пожаров в республике растет
Текст: Андрей Константинов
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Сразу три возгорания жилых домов произошло за минувшие сутки в Бурятии. Пожары возникли в Джидинском, Северобайкальском и Иволгинском районах. В результате погиб один человек. 

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в Джидинском районе произошло возгорание в двухквартирном жилом доме в селе Инзагатуй. В результате дом полностью сгорел на общей площади 200 квадратных метров. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В Северобайкальском районе в поселке Новый Уоян пожар уничтожил кровлю и внутренние помещения дома. По предварительным данным, возгорание случилось из-за перекала печи.

Третий пожар случился в селе Иволгинск. В результате пожара крыша и внутренние помещения дома выгорели полностью, в ходе тушения огнеборцы обнаружили тело хозяина жилища. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
