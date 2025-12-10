В Иркутске суд отправил в колонию мошенников из Минздрава

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор четырём жителям региона за масштабную мошенническую схему, позволившую похитить 22 миллиона рублей на закупках медицинского оборудования для областного онкологического диспансера. Всех участников признали виновными по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения» (ст. 159 УК РФ), сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.Следствие установило, что в 2019–2020 годах одна из фигуранток — специалист по закупкам в онкодиспансере — подготовила поддельные коммерческие предложения, завысив начальную стоимость оборудования. Она также создала ложное техническое задание, содержащие фиктивные характеристики, подходящие только под заранее избранные модели техники. Это позволило приобрести оборудование по ценам, значительно превышающим рыночные.Соучастником женщины стал эксперт областного Минздрава, связанный с поставщиками и являющийся их учредителем. Он согласовал фиктивные документы, обеспечив проведение сделки в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». В результате онкодиспансер переплатил за технику, а бюджет региона понес убытки более 22 миллионов рублей.Расследование проводили сотрудники УФСБ. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил обвиняемым сроки от 3,5 до 4 лет колонии общего режима, а также штрафы — от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, с осуждённых взыскали более 13 миллионов рублей в пользу государства, из которых уже возвратили 9 миллионов.