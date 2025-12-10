Происшествия 10.12.2025 в 15:11
«Они окружили ее, разодрали пуховик»
Новосибирец спас женщину от бродячих собак, которые насмерть загрызли его невесту
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске сторож Александр спас 48-летнюю знакомую от стаи собак. ЧП случилось вечером 8 декабря в промзоне на улице Малыгина.
- Марина (имя изменено) пошла в магазин, я в этот момент на улице чистил снег у гаража вместе с работником СТО. Вдруг мы услышали ее крики, я выглянул за угол. Возле трехэтажки Марину окружили четыре собаки – две рыжие и две черные. Мы побежали на помощь – я с лопатой наперевес, работник СТО – с железным ломом. Собаки кидались, уже свалили Марину, - рассказал КП-Новосибирск Александр.
Мужчины смогли отогнать собак, но псы порвали женщине джинсы и пуховик.
- Они укусили Марину за левый бок, еще на ноге остался синяк. Мы обработали Марине раны перекисью, в больницу и в полицию она пока не обращалась, - рассказал Александр.
По словам Александра, на Марину напали те же собаки, что загрызли его невесту Татьяну почти год назад. Трагедия произошла днем 23 января 2025 года: стая собак накинулась на женщину, работники мебельного цеха услышали крики сибирячки и кинулись на помощь. Татьяна сильно пострадала: одежда на ней была разорвана, рядом на земле лежал ее крестик. На место ЧП прибежал и Александр, вместе с рабочими они занесли женщину в цех и посадили на диван. Через полчаса Татьяна скончалась, врачи скорой спасти ее не смогли.
- И в случае с Мариной это были те же самые собаки, что убили Таню. Они испугались и убежали обратно, в развалины асфальтового завода. Если бы мы были в гараже, а не на улице, то могли бы не услышать крики Марины — даже страшно подумать об этом.
Почему опасная стая все еще не отловлена? На этот вопрос Александр отвечает так:
- После смерти Тани был отлов: месяц они походили с сетками, но толку ноль – стая так и осталась, - сообщил Александр.
После гибели Татьяны следователи возбудили уголовное дело в отношении замглавы администрации Новосибирского района. По словам родственников погибшей, пока оно не дошло до суда.
- Уголовное дело о халатности находится на стадии предварительного следствия. По факту нового нападения собак проводится проверка, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.
