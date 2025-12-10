Происшествия 10.12.2025 в 15:44

В Бурятии ДТП из пяти машин заблокировало движение на трассе «Байкал»

Происшествие случилось в районе Танхоя
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ДТП из пяти машин заблокировало движение на трассе «Байкал»
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
Еще одна крупная авария произошла сегодня на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Неподалеку от Танхоя сегодня днем столкнулись сразу пять машин: легковушка, бензовоз, автовоз, а также грузовики «Вольво» и «Скания».

Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», из-за ДТП движение по трассе сейчас заблокировано в обе стороны.

Напомним, несколькими часами ранее в районе Байкальского прибоя 37- летний водитель микроавтобуса «Рено Мастер» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз «Ситрак». В результате аварии погиб пассажир «Рено» - военком Тункинского района. 
Теги
ДТП

