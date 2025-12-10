Происшествия 10.12.2025 в 17:08

В Улан-Удэ предпринимателям-погорельцам «Баянгола» окажут помощь

Пока для их обращений создали горячую линию
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ предпринимателям-погорельцам «Баянгола» окажут помощь

Предпринимателям, чей бизнес пострадал в результате пожара в ТЦ «Баянгол», окажут правовую и организационную поддержку. Об этом рассказал в своем- ТГ-канале уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Бурятия Чингис Матхеев.

- Для меня, как и для всего предпринимательского сообщества известие о пожаре в ТЦ Баянгол стало потрясением. В этой чрезвычайной ситуации мы готовы оказать пострадавшим предпринимателям правовую и организационную поддержку. Мы находимся в постоянном контакте с городскими и республиканскими властями. Наша задача – минимизировать последствия и помочь вам в максимально короткие сроки восстановить работу, - заявил Матхеев.

Для консолидации обращений и оперативного реагирования открыта горячая линия: 21-78-79, 21-78-97. Она работает с 08:30 до 17:30. Чаты в мессенджерах – круглосуточно, без выходных.

Напомним, что пожар начался сегодня около 13 часов. Огонь быстро разошелся по строению, перекинувшись даже на фасад. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на втором этаже ТЦ. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

Фото: Номер один

