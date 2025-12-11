Утром в Улан-Удэ трамвай сошел с рельсов

Ранним утром по улице Сахьяновой трамвай сошел с рельсов. Из-за схода вагона движение с 20-а квартала по Ключевской и остановки Лицей на «ПОШ» было закрыто.

- Трамваи маршрутов №2,4,8 сейчас идут не по графику. На кольце 20а квартала было временно закрыто движение. Трамваи постепенно встают в график. Приносим извинения за временное неудобство, - сообщил Центральный диспетчер МУП «Управление трамвая».

Напомним, что отследить перемещение трамваев и муниципальных автобусов можно в приложении «Умный транспорт».

Фото: ТГ-канал Весь Улан-Удэ