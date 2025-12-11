Происшествия 11.12.2025 в 08:24
Утром в Улан-Удэ трамвай сошел с рельсов
Движение транспорта идет с опозданием
Текст: Елена Кокорина
Ранним утром по улице Сахьяновой трамвай сошел с рельсов. Из-за схода вагона движение с 20-а квартала по Ключевской и остановки Лицей на «ПОШ» было закрыто.
- Трамваи маршрутов №2,4,8 сейчас идут не по графику. На кольце 20а квартала было временно закрыто движение. Трамваи постепенно встают в график. Приносим извинения за временное неудобство, - сообщил Центральный диспетчер МУП «Управление трамвая».
Напомним, что отследить перемещение трамваев и муниципальных автобусов можно в приложении «Умный транспорт».
Фото: ТГ-канал Весь Улан-Удэ
