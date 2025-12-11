В Бурятии река топит село

Непростая ситуация сложилась в селе Харбяты Тункинского района. Там вода из реки Харбятки вышла из берегов и грозит подтопить дома на двух улицах: Фрунзе и Трудовая.«Вода дошла до заборов. Боимся, что скоро зайдёт в подполье. Наледь вышла огромная, не знаем к кому обратиться», - пишут сельчане в телеграм-канале «Тунка-инфо.24/7».Администрация сельского поселения «Харбяты» сообщила, что работы по спасению села начнутся сегодня.«Выезжаем на устье реки Харбятки силами ГО и ЧС, местных жителей. Будем перекрывать доступ течения реки. Администрация района предоставит ГСМ», - рассказали местные власти.