В селе Бурятии сгорело здание почты

Пожар случился в Верхнем Жириме
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Тарбагатайского района

В селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии сгорело здание почтового отделения. Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 9:06 огнеборцы ПЧ-77 и ПЧ-43.

Пламя полностью уничтожило кровлю, потолок частично обрушился, внутренние стены выгорели на площади 84 квадратных метра.

«Предполагаемая причина возникновения пожара – короткое замыкание в электропроводке. В настоящее время производится оценка нанесенного ущерба», - отметили в райадминистрации.

пожар почта

