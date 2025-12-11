Происшествия 11.12.2025 в 10:13
В селе Бурятии сгорело здание почты
Пожар случился в Верхнем Жириме
Текст: Карина Перова
В селе Верхний Жирим Тарбагатайского района Бурятии сгорело здание почтового отделения. Обошлось без пострадавших. Пожар ликвидировали в 9:06 огнеборцы ПЧ-77 и ПЧ-43.
Пламя полностью уничтожило кровлю, потолок частично обрушился, внутренние стены выгорели на площади 84 квадратных метра.
«Предполагаемая причина возникновения пожара – короткое замыкание в электропроводке. В настоящее время производится оценка нанесенного ущерба», - отметили в райадминистрации.