В Бурятии сельский парень ограбил двух стариков подряд

В селе Новая Брянь Заиграевского района в полицию обратились сразу два пенсионера, проживающие на соседних этажах одного дома. Они рассказали, что неизвестный парень похитил у них телефоны.Полицейские быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний ранее не судимый местный парень. Он, будучи пьяным, проходил в компании друзей мимо дома, где проживают пенсионеры. Решив пополнить свой бюджет, юноша зашел в подъезд, проник в квартиру к пожилой женщине и с применением насилия отнял у нее гаджет. Затем он спустился на этаж ниже и аналогичным образом отнял телефон у пенсионера.Один украденный гаджет злоумышленник сдал в ломбард, а вырученные деньги пропил. Другой телефон у него изъял участковый.«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взята подписка о невыезде», - сообщили в МВД.