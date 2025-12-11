Происшествия 11.12.2025 в 11:26

Из трамвая в Улан-Удэ вывели пассажира в тапках и майке

Он был пьян
Текст: Карина Перова
Из трамвая в Улан-Удэ вывели пассажира в тапках и майке
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Октябрьском районе Улан-Удэ сработали «тревожные кнопки» в трамвае и в карете «скорой». В первом случае на остановке прибывшие росгвардейцы вывели из вагона пьяного пассажира. Он ехал в тапочках на босую ногу и майке, ругался нецензурной бранью, приставал к пассажирам и кондуктору.

Второй случай также касался нетрезвого дебошира. Мужчина лежал на остановке, и прохожие вызвали «скорую». Медики загрузили его в автомобиль и увезли в больницу. Когда мужчину транспортировали из авто в приемный покой, он стал вести себя агрессивно и размахивать руками, пытаясь ударить водителя. После поступившего сигнала правоохранители задержали буйного горожанина.

«Оба нарушителя были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

Теги
хулиганство Росгвардия

