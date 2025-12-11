В Бурятии участник СВО обматерил заместителя прокурора

В Бурятии неблагополучно сложилась судьба бывшего участника спецоперации из Селенгинского района. Ранее неоднократно судимый за кражи мужчина отбывал наказание в колонии, где заключил контракт и отправился в зону боевых действий. На СВО боец проявил себя достойно, был ранен и награжден медалью «За отвагу». Но, вернувшись на родину, ветеран не нашел себя в мирной жизни и снова взялся за старое.В один из дней мужчина шел по улице и увидел на лавочке спящего гражданина. Возле него лежала сумка, которую ветеран присвоил себе. В ней находились банковские карты и 7 тысяч рублей.Похитителя задержали, а по факту кражи возбудили уголовное дело. В принципе, для ветерана все могло закончится благополучно: он признал вину, возместил ущерб и извинился перед потерпевшим. Тот даже поддержал ходатайство обвиняемого о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Но против такого исхода выступил гособвинитель. Это привело ветерана в ярость, и он все испортил.«В судебном заседании обвиняемый нарушил регламент путем применения ненормативной лексики в адрес заместителя Гусиноозерского межрайонного прокурора Республики Бурятия, участвующего в заседании, пинал мебель, вел себя агрессивно. В связи с поведением обвиняемого суд был вынужден объявить перерыв в связи с невозможностью продолжения заседания», - говорится в материалах дела.В итоге дело по краже суд все-таки прекратил. Но за оскорбление заместителя прокурора на ветерана возбудили новое уголовное дело по статье «Неуважение к суду».В ходе новых слушаний ветеран вел себя прилично. Он признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Мужчина указал, что в настоящее время нигде не работает и имеет на иждевении 12-летнего ребенка. На этот раз гособвинитель против удовлетворения ходатайства не возражал. По приговору суда, мужчина получил 240 часов обязательных работ. Обжаловать вердикт никто не стал.Остается надеяться, что после отбытия наказания на ветерана обратят внимание социальные службы, возможно, они помогут найти ему достойную работу. Чтобы участник СВО, наконец, устроил свою судьбу и снова не попал в неприятности.