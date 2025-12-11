Происшествия 11.12.2025 в 15:33
«Повалили на снег и стали пинать»
В Новосибирске двое подростков жестоко избили третьеклассника ради забавы
Текст: КП-Новосибирск
ЧП случилось днем 7 декабря во дворе дома на улице Твардовского. Третьеклассник Саша вышел гулять во двор с братом Лешей, они играли в снежки. Вдруг к ним подошли двое подростков: один из них был в фиолетовой куртке и медицинской маске:
- Сын с братом лазили по сугробам, подростки подбежали и толкнули Лешу, потом кинулись на Сашу. Повалили его на снег и стали пинать. Все это продолжалось пять минут, потом они остановились. Подняли Сашу на ноги, сказали: «Извините, что мы вас побили», и убежали, - сообщил КП-Новосибирск отец пострадавших детей Алексей.
Дома отец увидел опухшее лицо Саши и повез его в травмпункт. Врачи выявили у ребенка ссадины на лице, ушибы, отеки. У Леши также зафиксировали ссадины на лице.
- Слава богу, сотрясения не выявили! Леше тоже досталось – у него ссадины на лице, но он гораздо больше испугался. До сих пор боится выйти из дома, - рассказал Алексей.
Видео с камер наблюдения выложили в телеграм-канале «Моя Первомайка», оказалось – эти же подростки уже избивали детей на КСМ.
- Вечером 6 декабря сын вышел гулять во двор, к нему подошли три мальчика и сразу приперли к детской горке. Начали спрашивать: «Ты к какой банде относишься?». Сын сказал, что ни в какой банде не состоит, но подросткам не понравился ответ, и они напали. Моего ребенка ударили кулаком в живот, от боли он упал на колени. Потом его пнули, но тут соседка с балкона заметила, что происходит, и спугнула подростков. Я пытался найти этих подростков, но они уже сбежали, - рассказал Александр, отец другого ребенка. У пострадавшего ребенка остался синяк на глазу, в полицию его родители пока не обращались.
В итоге одного из обидчиков, как говорит Алексей, отец Саши и Леши, нашли:
- В ПДН нам показали фотографию подростка, мы его опознали. Это 13-летний Влад Быковский, у него есть 12-летний брат. По словам инспектора, Влад давно состоит на учете ПДН, его семья находится на контроле у органов опеки. Мальчик сбежал из реабилитационного центра для детей, попавших в трудную ситуацию, школу прогуливает и гуляет по жилмассиву. На него подавали заявления о мелком хулиганстве, кражах из магазинов. Мачеха ребенка не может с ним справиться, он сбегает из дома, - сообщил отец Саши и Леши.
Ранее Влад уже сбегал из дома минимум два раза – волонтеры «ЛизаАлерт» по Новосибирской области искали его в сентябре и в декабре 2023 года. В полиции проводят проверку:
- Заявление в полицию поступало от законного представителя пострадавших детей. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
*Имена герое статьи изменены
