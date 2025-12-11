Происшествия 11.12.2025 в 17:35

В Бурятии экс-начальника УКСа будут судить за очистные

Их строила скандально известная «Бурятпроектреставрация»
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии экс-начальника УКСа будут судить за очистные
Открытие очистных сооружений в Выдрино. Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника ГКУ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия» (УКС). Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в 2021 году ООО «Бурятпроектреставрация» заключило контракт на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений, расположенных в Кабанском районе (речь идет об очистных в Выдрино – прим. «Номер один»). В 2022 году начальник УКСа подписал акт приёмки объекта, несмотря на несоответствие очистных сооружений требованиям очистки сточных вод», - сообщили в прокуратуре Бурятии. 

Фамилию обвиняемого в прокуратуре не назвали, но, вероятно, речь идет об Анатолии Урбанове. Именно он возглавлял данное учреждение в 2022 году. Сейчас господин Урбанов находится под домашним арестом по другому уголовному делу – о нарушениях при реконструкции здания Театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ. Работы там проводила все та же «Бурятпроектреставрация».

Очистные сооружения в поселке Выдрино стали первым подобным объектом, построенным по поручению президента России в Бурятии. Их запустили в марте 2022 года.

«Комплекс в Выдрино построен в соответствии с новыми требованиями министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно которым применяются новые технологии, которые будут очищать сточные воды более эффективно. Он включает в себя две линии, которые пропускают по 150 кубометров стоков в сутки», - рапортовали тогда власти республики.

Между тем скандалы вокруг этого объекта начали разгораться еще задолго до ввода его в эксплуатацию. Ведь «бомбу» под очистные заложили еще на этапе торгов, которые выиграла скандально известная в республике компания «Бурятпроектреставрация», к слову, не имеющая опыта возведения подобных сооружений. В ходе торгов она серьезно уронила цену контракта, что уже вызывало вопросы. Как следствие, сроки возведения сооружений были сорваны, а оборудование для него закупили более дешевое у малоизвестного производителя.

В итоге, когда объект сдали в эксплуатацию, оборудование быстро пришло в негодность, а качество очистки стоков оставляло желать много лучшего. Причастные к очистным сооружениям лица обосновали поломку тем, что система не выдержала больших объемов стоков и не рассчитанное на такую нагрузку оборудование попросту не справилось. Это случилось из-за того, что в Выдрино стали доставлять сторонние стоки из села Танхой, где в рамках этого же поручения президента также предусматривалось строительство очистных. В Танхое же пока очистных нет из-за отсутствия внутри населенного пункта водного объекта, достаточного по водотоку для сброса в него очищенных стоков.
превышение полномочий очистные сооружения

