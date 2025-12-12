На трассе в Бурятии с дороги слетел «Субару»

За минувшие сутки в Бурятии случилось 30 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.

Утром в 13 километрах от села Окино-Ключи Бичурского района 28-летний водитель автомобиля «Субару» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и перевернулась.

Пострадала 20-летняя пассажирка – ее доставили в медучреждение. После осмотра и оказания помощи ее отпустили домой.