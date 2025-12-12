Происшествия 12.12.2025 в 10:42
В Бурятии легковушка протаранила дорожное ограждение
Пострадали два человека
Текст: Карина Перова
Накануне в пять часов вечера возле села Эрхирик Заиграевского района Бурятии 43-летний водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Автомобилист и 41-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, после осмотра их отпустили.
«Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - отметили в ГАИ республики.