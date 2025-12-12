В Бурятии легковушка протаранила дорожное ограждение

Накануне в пять часов вечера возле села Эрхирик Заиграевского района Бурятии 43-летний водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Автомобилист и 41-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, после осмотра их отпустили.

«Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - отметили в ГАИ республики.