Происшествия 12.12.2025 в 10:42

В Бурятии легковушка протаранила дорожное ограждение

Пострадали два человека
Текст: Карина Перова
В Бурятии легковушка протаранила дорожное ограждение
Фото: УГИБДД по Бурятии

Накануне в пять часов вечера возле села Эрхирик Заиграевского района Бурятии 43-летний водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

Автомобилист и 41-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести, после осмотра их отпустили.

«Мужчина от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался», - отметили в ГАИ республики.

ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

