Происшествия 12.12.2025 в 17:41

В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика

Трагедия случилась в селе Уро
Текст: Карина Перова
В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика
Фото: freepik.com

В селе Уро Баргузинского района Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика.

Как сообщили в Минздраве РБ со ссылкой на Баргузинскую ЦРБ, женщина часто злоупотребляла спиртными напитками. Полтора месяца назад она почувствовала себя плохо после принятия самогона. И в тот же день она выпила 7 банок энергетика.

Сельчанка вызвала фельдшера. После осмотра медицинский работник предложил госпитализироваться, но получила отказ.

«Повторно через 3 часа фельдшера вызвала дочь пациентки, которую транспортировали на машине ФАПа в сопровождении фельдшера в ЦРБ. На встречу выехала бригада «скорой». По пути женщина скончалась», - прокомментировали в профильном министерстве.

несчастный случай

