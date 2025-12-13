Происшествия 13.12.2025 в 10:27

Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе

Бизнесмен незаконно сбыл ценный товар в страны Восточной Азии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе
Фото: транспортная прокуратура
Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда дериватов особо ценных диких животных).

«По версии следствия, в августе 2022 года и в июле 2024 года обвиняемый, будучи гендиректором коммерческой организации, в рамках внешнеэкономического контракта незаконно переместил через границу в страны Восточной Азии партию мускусной железы кабарги. При этом он  представил в таможню фиктивные договоры на их приобретение у охотников», - рассказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, общая стоимость товара превысила 6 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд.
Теги
контрабанда

Все новости

Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе
13.12.2025 в 10:27
В Улан-Удэ школа №41 отмечает 90-летний юбилей
13.12.2025 в 10:13
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
13.12.2025 в 10:06
Детям до 14 лет придется оформлять загранпаспорт
13.12.2025 в 10:01
«Эффект Долиной» докатился до Улан-Удэ
13.12.2025 в 07:00
В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика
12.12.2025 в 17:41
В Бурятии пытаются вернуть потерянные в театре миллионы
12.12.2025 в 17:18
В Улан-Удэ возьмутся за велодорожки
12.12.2025 в 16:57
В магазине в Улан-Удэ психанувший пенсионер скинул с прилавка весы
12.12.2025 в 16:28
Житель Бурятии вынес из чужого дома спиртное, чтобы продолжить поминки
12.12.2025 в 16:02
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
Пожилую женщину госпитализировали с травмами
13.12.2025 в 10:06
В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика
Трагедия случилась в селе Уро
12.12.2025 в 17:41
В Бурятии легковушка протаранила дорожное ограждение
Пострадали два человека
12.12.2025 в 10:42
На трассе в Бурятии с дороги слетел «Субару»
Пострадала 20-летняя пассажирка
12.12.2025 в 10:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru