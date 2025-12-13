Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе

Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда дериватов особо ценных диких животных).«По версии следствия, в августе 2022 года и в июле 2024 года обвиняемый, будучи гендиректором коммерческой организации, в рамках внешнеэкономического контракта незаконно переместил через границу в страны Восточной Азии партию мускусной железы кабарги. При этом он представил в таможню фиктивные договоры на их приобретение у охотников», - рассказали в надзорном ведомстве.Как уточнили в прокуратуре, общая стоимость товара превысила 6 млн рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд.