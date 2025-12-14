Происшествия 14.12.2025 в 12:52

За сутки в Бурятии произошло 10 пожаров

Обошлось без пострадавших
За сутки в Бурятии произошло 10 пожаров
Фото: МЧС РБ

В городе Улан-Удэ произошел пожар, в результате которого огнем были повреждены кровля, внутренние помещения и веранда дома на общей площади 42 квадратных метра. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. В поселке Таксимо пожарные ликвидировали возгорание в котельной. В результате пожара уничтожена кровля здания на площади 25 квадратных метров. Вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

МЧС России призывает жителей Бурятии:

уходя из дома, отключать электроприборы из сети;

ремонт электроприборов доверять специалистам;

следить за состоянием печи и дымохода. Регулярно проверяй их на наличие трещин и проводи чистку;

не перекаливай печь и не используй неисправные отопительные приборы.

