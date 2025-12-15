В Улан-Удэ потушили пожар в дацане

Пожар случился вечером 14 декабря в дацане на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Там загорелось одно из зданий храмового комплекса.«Возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.Всего к тушению привлекались 19 пожарных и 5 единиц техники. Причину возгорания устанавливает дознаватель.