В Улан-Удэ потушили пожар в дацане

Там загорелось одно из зданий
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ потушили пожар в дацане
Фото: МЧС Бурятии
Пожар случился вечером 14 декабря в дацане на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Там загорелось одно из зданий храмового комплекса.

«Возгорание произошло в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии. 

Всего к тушению привлекались 19 пожарных и 5 единиц техники. Причину возгорания устанавливает дознаватель. 
