Происшествия 15.12.2025 в 09:21
В Бурятии погиб бульдозерист
Несчастный случай произошел в Закаменском районе
Текст: Андрей Константинов
Несчастный случай произошел в 20 км от села Холтосон Закаменского района Бурятии. Как сообщает «Закамна-инфо.24/7», в местности Ивановка на спуске с горы в лесу в ходе проведения работ перевернулся бульдозер Zoomlion. Находившийся в кабине 40-летний водитель погиб на месте. Обстоятельства ДТП сейчас выясняют правоохранители.
Напомним, 8 декабря на технологической дороге вблизи Заиграево опрокинулся на бок экскаватор «Хитачи». 61-летний водитель самоходной машины получил травмы.
