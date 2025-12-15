Женщину оправдали за нежелание возвращать ошибочный перевод

Усольский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летней жительницы города, обвиняемой в краже денежных средств.Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, подсудимой было предъявлено обвинение в краже. Потерпевший при переводе 10 000 рублей на счет банковской карты допустил ошибку, указав абонентский номер подсудимой. В результате средства были ошибочно зачислены на ее расчетный счет. Обнаружив ошибку, он связался с женщиной и потребовал, чтобы она перевела их ему обратно. Женщина не стала переводить деньги, так как была осведомлена об участившихся случаях мошенничества, а предложила встретиться лично и отдать их под расписку. Потерпевший отказался от встречи, сославшись на занятость. Дальнейшие попытки встретиться также не состоялись.Подсудимая сняла деньги в банкомате и положила их в портмоне, на случай передачи денег потерпевшему при встрече, и ходила с ними. Однако мужчина продолжал настаивать на переводе денег на его счет, лично приехать он не смог. Решив, что женщина нарочно не хочет возвращать ему средства, он обратился в полицию.Довольно странно, что пустяковое дело полицейские довели до суда. Вместо этого можно было организовать встречу для мужчины и женщины, где она бы передала деньги под расписку и дело бы закрыли. А не тратить государственное время и деньги на расследование глупейшего, пустопорожнего дела!Однако действия женщины следственным органом были квалифицированы по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Свою вину в совершении преступления подсудимая, естественно, не признала, заявив, что отдаст деньги только наличными по расписке.Проанализировав представленные доказательства, показания сторон и свидетелей, суд пришел к выводу, что умысла на хищение ошибочно поступивших средств у подсудимой не имелось. Она была оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Не согласившись с приговором, потерпевший… подал жалобу в Иркутский областной суд.Суд апелляционной инстанции определил, что подсудимая в силу сложившейся в стране ситуации с мошенничествами, в том числе, совершаемыми под предлогом ошибочного перевода средств, опасалась стать жертвой аферистов. При этом потерпевший не был лишен возможности обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском о взыскании неосновательного обогащения.Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Вердикт вступил в законную силу.