В районе Бурятии вечером сбили мужчину

Вчера вечером в Иволгинском районе Бурятии сбили 42-летнего мужчину. На него наехал 34-летний водитель автомобиля «Тойота Камри».

- ДТП произошло на 455 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал» вне зоны пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

Помимо этого в субботу и воскресенье на дорогах республики выявлено около 600 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 23 водителя, находящиеся за рулем в нетрезвом виде. За выходные произошло 57 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГИБДД РБ