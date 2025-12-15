Пожар в дацане Улан-Удэ случился из-за парафиновых свечей и зула из теста

Стала известна причина пожара на территории храмового комплекса в дацане на Верхней Березовке в Улан-Удэ. Напомним, возгорание случилось вчера вечером – в доме для подношений лампад (Зулын Гэр).

Как отметили в Диважин Дугане, строение вспыхнуло из-за парафиновых свечей и самодельных зула из теста, которые верующие принесли собой на Зула хурал. В результате потолок и крыша сильно пострадали от огня, стены остались целы.

«Парафин при горении может выделять вредные вещества, а скопление множества таких свечей создало опасно высокую температуру. Самодельные же свечи распались от жара, и вытекшее масло стало пищей для огня, что привело к его стремительному распространению», - прокомментировали в дацане.

Чтобы святыни были в безопасности, верующих просят отказаться от использования парафиновых свечей в ритуальной практике, особенно в больших количествах. Подчеркивается, что традиционные зула с топленым маслом горят ровно и чисто.

Сейчас в Диважин Дугане организовали сбор средств для восстановления крыши и потолка.