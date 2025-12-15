Происшествия 15.12.2025 в 17:24

Режим повышенной готовности ввели в Бурятии в затопленном селе

С местными жителями встретились глава района и прокурор
Текст: Андрей Константинов
Режим повышенной готовности ввели в Бурятии в затопленном селе
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Администрация Прибайкальского района прокомментировала ситуацию в селе Кика, которое топит водами одноименной реки. Как сообщают власти, в населенном пункте сейчас введен режим повышенной готовности.

На данный момент в зоне подтопления находится 6 домов. В них проживают 18 человек.

«Глава и прокуратура района провели встречу с жителями. Комплекс мер по предупреждению подтоплений на реке Кика будет определен с участием МЧС, природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов РБ», - передает телеграм-канал «Прибайкалье-инфо.24/7».
подтопление

