Происшествия 16.12.2025 в 09:01
В районе Бурятии на пожаре погиб мужчина
Его тело обнаружили пожарные при тушении
Текст: Елена Кокорина
В Заиграевском районе Бурятии погиб мужчина. Местный житель сгорел в собственном доме.
Сообщение о горящем доме в поселке Горхон поступило в пожарную часть вчера, 15 декабря.
- В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 42,5 кв.м. В ходе тушения, внутри дома начальником караула пожарной части был обнаружен хозяин дома 1969 года рождения без признаков жизни. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС, - рассказали в ГО и ЧС республики.
Фото: ГО ЧС