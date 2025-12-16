В районе Бурятии на пожаре погиб мужчина

В Заиграевском районе Бурятии погиб мужчина. Местный житель сгорел в собственном доме.

Сообщение о горящем доме в поселке Горхон поступило в пожарную часть вчера, 15 декабря.

- В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 42,5 кв.м. В ходе тушения, внутри дома начальником караула пожарной части был обнаружен хозяин дома 1969 года рождения без признаков жизни. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС, - рассказали в ГО и ЧС республики.

