Происшествия 16.12.2025 в 09:01

В районе Бурятии на пожаре погиб мужчина

Его тело обнаружили пожарные при тушении
Текст: Елена Кокорина
В районе Бурятии на пожаре погиб мужчина

В Заиграевском районе Бурятии погиб мужчина. Местный житель сгорел в собственном доме.

Сообщение о горящем доме в поселке Горхон поступило в пожарную часть вчера, 15 декабря.

- В результате пожара дом уничтожен полностью на площади 42,5 кв.м. В ходе тушения, внутри дома начальником караула пожарной части был обнаружен хозяин дома 1969 года рождения без признаков жизни. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Фото: ГО ЧС

