Вечером в Улан-Удэ сбили 19-летнюю девушку

Иномарка наехала на нее на пешеходном переходе
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники Госавтоинспекции Бурятии работали вчера, 15 декабря, на месте ДТП в Октябрьском районе.

- По предварительным данным, около 17 часов на ул. Солнечной 38-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на 19-летнюю девушку. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход с травмами была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.

Фото: ГИБДД РБ

