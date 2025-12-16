Происшествия 16.12.2025 в 09:18
Вечером в Улан-Удэ сбили 19-летнюю девушку
Иномарка наехала на нее на пешеходном переходе
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники Госавтоинспекции Бурятии работали вчера, 15 декабря, на месте ДТП в Октябрьском районе.
- По предварительным данным, около 17 часов на ул. Солнечной 38-летний водитель автомобиля «Хонда» совершил наезд на 19-летнюю девушку. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход с травмами была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.
Фото: ГИБДД РБ
ТегиДТП