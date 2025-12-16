Происшествия 16.12.2025 в 15:03
«Выпила самогонки и повезла ребенка домой»
Под Новосибирском женщина получила 9 лет колонии за сбитую насмерть семью
Текст: КП-Новосибирск
Суд поставил точку в деле об аварии, унесшей жизнь двух сибирячек — матери и дочери. Как сообщает КП-Новосибирск, ДТП произошло вечером 5 апреля 2025 года в селе Лекарственное Тогучинского района. Жертвами случившегося стали 38-летняя сотрудница местного кафе Юлия с дочкой: они гостили у матери, зашли в кафе и потом пошли домой.
- Юля хотела что-то обсудить с начальницей, взяла с собой дочку Леночку. Они собирались сразу домой, так как с утра у Юли была смена. Вскоре после их ухода позвонила начальница Юли и сказала, что их насмерть сбила машина. Через пять минут мы были на месте — Юля лежала мертвая посреди дороги. Машина стояла в 15 метрах от нее на обочине: вся передняя часть и лобовое стекло были разбиты. Рядом с авто лежала Леночка, в 5 метрах. Водитель сбила ее, не заметила и протащила на капоте, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Болотенко, бабушка погибшей девочки.
За рулем «Лада Ларгус» была 37-летняя Тамара (имя изменено), по словам очевидцев, от нее сильно пахло алкоголем. Женщина вела себя вызывающе:
- Со слов очевидцев, Тамара вышла из авто с 4-летней дочкой, даже не посмотрела на погибших. По словам начальницы кафе, девочку очень сильно колотило, мать завела ее в кафе и потребовала воды для ребенка. Это попало на камеры видеонаблюдения. Девочка от страха не могла даже пить, а мать смеялась: «Вон, смотри, сбили дядек, пусть сдыхают». Она даже не знала, кого сбила. Потом позвонила кому-то, ушла с девочкой и вернулась на место ДТП без нее. Кричала, что «ей пофигу» на погибших, — рассказала Наталья.
Алкотестер показал, что содержание алкоголя в организме женщины было 1,76 промилле. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. На время следствия суд отпустил ее под подписку о невыезде.
- Согласно показаниям подсудимой, днем она поехала на автомобиле «Лада Ларгус» к знакомой, вместе они выпили пол-литра самогона. Через 5 часов она решила поехать домой, включила ближний свет фар и музыку, начала движение со скоростью 50-60 км/ч. В какой-то момент она внезапно почувствовала удар в лобовое стекло автомобиля, но никого не заметила, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Ракова, старший прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области. — Перед наездом она почему-то не видела женщин на обочине. Кто вызывал скорую и ДПС, не помнит. Ранее Тамара не была судима, воспитывала двух детей.
По словам Натальи, женщина ни разу не пыталась извиниться.
- Дочка Юля работала в кафе, а внучка Леночка окончила строительный колледж и работала на сборке заказов. Ей только исполнилось 22 года, в Новосибирске у нее был жених, они планировали свадьбу, — рассказала бабушка Наталья. — Тамара на суде вину признала, но отказалась от дачи показаний, все время молчала. Адвокат с ней поговорил, она встала: «Тетя Наташа, простите меня, пожалуйста». Я ее не простила.
Перед самым приговором обвиняемая перечислила потерпевшим 200 тысяч рублей. В сентябре Тогучинский районный суд назначил Тамаре 9 лет лишения свободы в колонии-поселении, лишил права управления авто на 3 года. Гражданский иск Натальи удовлетворили частично: виновницу аварии обязали выплатить 1 миллион компенсации морального вреда и более 336 тысяч рублей расходов на погребение.
Осужденная обжаловала приговор, как и потерпевшие:
- Новосибирский областной суд оставил решение без изменений, приговор вступил в законную силу. Мы требовали, чтобы ей дали 9 лет в колонии общего режима, как за убийство, — сообщила Наталья Болотенко. — Мы с адвокатом Владимиром Гановичевым думаем обжаловать приговор, добиваться строгого, но справедливого наказания. Никто уже не вернет мне дочь и внучку.
