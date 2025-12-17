В Бурятии иномарка врезалась в школьный автобус с 8 детьми

В селе Иволгинск в Бурятии сегодня около 11:30 произошло ДТП с участием школьного автобуса. В нем находились 8 детей.

На пересечении улиц Лебедева и Октябрьская водитель автомобиля «Тойота Премио», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение. Пострадал один ребенок. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Тем временем виновник аварии скрылся – его ищут органы внутренних дел. Прокуратура Иволгинского района контролирует установление обстоятельств ДТП.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства об организации перевозок и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре республики.