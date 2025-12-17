Происшествия 17.12.2025 в 15:35

В Бурятии иномарка врезалась в школьный автобус с 8 детьми

Водитель скрылся с места аварии
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии иномарка врезалась в школьный автобус с 8 детьми
Фото: прокуратура Бурятии

В селе Иволгинск в Бурятии сегодня около 11:30 произошло ДТП с участием школьного автобуса. В нем находились 8 детей.

На пересечении улиц Лебедева и Октябрьская водитель автомобиля «Тойота Премио», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение. Пострадал один ребенок. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Тем временем виновник аварии скрылся – его ищут органы внутренних дел. Прокуратура Иволгинского района контролирует установление обстоятельств ДТП.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства об организации перевозок и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в прокуратуре республики.

Теги
авария ДТП школьный автобус

Все новости

В горсовете Улан-Удэ рассмотрели изменения в бюджет
17.12.2025 в 15:46
В Бурятии иномарка врезалась в школьный автобус с 8 детьми
17.12.2025 в 15:35
В Улан-Удэ появятся новые ТОСы
17.12.2025 в 15:17
В Улан-Удэ автомобилисты «раздвигают» людей на тротуаре
17.12.2025 в 15:15
С заботой о пожилых
17.12.2025 в 14:25
Депутаты Горсовета проложили путь к материнскому героизму
17.12.2025 в 13:42
В Бурятии «встал» Тугнуйский перевал
17.12.2025 в 13:31
В Улан-Удэ по делу о гибели людей в «Черемушках» задержана начальница из «Читаэнергосбыта»
17.12.2025 в 12:52
«Сказали: «Ты родила монстра»
17.12.2025 в 12:29
«Демонстративно распивал водку на фоне лежащих тел»
17.12.2025 в 12:09
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ по делу о гибели людей в «Черемушках» задержана начальница из «Читаэнергосбыта»
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения
17.12.2025 в 12:52
«Демонстративно распивал водку на фоне лежащих тел»
Шесть лет колонии получил житель Бурятии за жуткое ДТП с детьми
17.12.2025 в 12:09
В Бурятии произошло землетрясение в районе Максимихи
Подземные толчки зафиксировали в 25 километрах от села
17.12.2025 в 09:09
«Выпила самогонки и повезла ребенка домой»
Под Новосибирском женщина получила 9 лет колонии за сбитую насмерть семью
16.12.2025 в 15:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru