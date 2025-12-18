Происшествия 18.12.2025 в 11:15

В Бурятии китайцы получили 32 года тюрьмы за убийство соотечественника

Мужчину в ходе ссоры забили деревянным бруском
Текст: Андрей Константинов
Фото: Следственный комитет Бурятии
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении двух граждан Китая: отца и сына. Они жестоко убили соотечественника, запихали его тело в бочку и закопали.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, преступление произошло 19 сентября 2024 года на территории лесопилки возле села Турка Прибайкальского района, где работали иностранцы. В этот день к ним приехал знакомый соотечественник. Во время беседы китайцы начали ругаться и ссориться. В ходе возникшей потасовки отец и сын повалили приехавшего мужчину на землю и принялись бить его деревянным бруском по голове. От полученных травм тот скончался на месте. 


Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники запихнули тело жертвы в металлическую бочку и при помощи спецтехники закопали ее на территории лесопилки. Личные вещи убитого они выкинули, а машину, на которой он приехал - отогнали в лес и спрятали.

Вскоре жена убитого китайца обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруга. По дорожным камерам следователи выяснили маршрут движения автомобиля, установив, что тот приехал на пилораму. Среди ее работников нашлись и очевидцы, давшие показания об обстоятельствах преступления. После этого силовики задержали участников расправы и откопали бочку с телом.

Весь период расследования китайцев содержали в СИЗО. Суд отказался избрать им более мягкую меру пресечения, несмотря на их жалобы на ухудшение самочувствия и невозможность приема привычной пищи.

Дело китайцев рассматривал суд присяжных. Коллегия признала вину иностранцев доказанной, а их самих – не заслуживающих снисхождения. На основании вердикта присяжных отцу и сыну дали по 16 лет колонии строгого режима.
В Бурятии китайцы получили 32 года тюрьмы за убийство соотечественника
