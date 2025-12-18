Происшествия 18.12.2025 в 17:48

В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста

Рабочий скончался по пути в больницу
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста
Фото: СУ СКР по Бурятии

Накануне, 17 декабря, в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии по пути в больницу скончался машинист буровой установки, получивший травмы при проведении геологоразведочных работ. Следователи СК выясняют обстоятельства его гибели.

Предварительно, на производственном участке бурили скважину для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых. Во время монтажа элементов бурильной установки произошло ее аварийное включение. Незакрепленная бурильная штанга начала резко вращаться, из-за чего находившийся рядом машинист получил повреждения, от которых скончался по пути в медучреждение.

«В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и оценку соблюдения требований охраны труда на производстве», - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.

Теги
несчастный случай СК

Все новости

В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста
18.12.2025 в 17:48
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
18.12.2025 в 17:20
В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома
18.12.2025 в 17:18
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
18.12.2025 в 17:02
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
18.12.2025 в 17:00
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей
18.12.2025 в 16:32
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
18.12.2025 в 16:24
В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»
18.12.2025 в 16:21
В Аршане улучшили мобильный интернет
18.12.2025 в 16:14
На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева
18.12.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома
Фигуранту дела о гибели людей в «Черемушках» избрали меру пресечения
18.12.2025 в 17:18
В пригороде Улан-Удэ в ДТП пострадали 4 человека
Там столкнулись «Тойота Ипсум» и «Хонда Стрим»
18.12.2025 в 15:20
В Бурятии китайцы получили 32 года тюрьмы за убийство соотечественника
Мужчину в ходе ссоры забили деревянным бруском
18.12.2025 в 11:15
В Бурятии иномарка врезалась в школьный автобус с 8 детьми
Водитель скрылся с места аварии
17.12.2025 в 15:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru