В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста

Накануне, 17 декабря, в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии по пути в больницу скончался машинист буровой установки, получивший травмы при проведении геологоразведочных работ. Следователи СК выясняют обстоятельства его гибели.

Предварительно, на производственном участке бурили скважину для поиска и оценки месторождений полезных ископаемых. Во время монтажа элементов бурильной установки произошло ее аварийное включение. Незакрепленная бурильная штанга начала резко вращаться, из-за чего находившийся рядом машинист получил повреждения, от которых скончался по пути в медучреждение.

«В настоящее время проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и оценку соблюдения требований охраны труда на производстве», - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.