На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП

Накануне случилось ДТП на федеральной трассе возле села Мостовка Прибайкальского района Бурятии. Предварительно, 64-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

Пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров 6 и 12 лет. Детей доставили в медучреждение.

Прокуратура Прибайкальского района контролирует установление обстоятельств аварии.

«Будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в надзорном ведомстве.