Происшествия 19.12.2025 в 09:20

На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП

Среди них двое детей 6 и 12 лет
Текст: Карина Перова
На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП
Фото: УГИБДД по Бурятии

Накануне случилось ДТП на федеральной трассе возле села Мостовка Прибайкальского района Бурятии. Предварительно, 64-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», за рулем которого находился 65-летний мужчина.

Пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров 6 и 12 лет. Детей доставили в медучреждение.

Прокуратура Прибайкальского района контролирует установление обстоятельств аварии.

«Будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в надзорном ведомстве.

55-летняя улан-удэнка украла телефон из пункта выдачи
19.12.2025 в 10:26
Глава Бурятии станет персональным волшебником для восьмилетней девочки
19.12.2025 в 10:26
В Улан-Баторе построят суперсовременную кардиологическую больницу
19.12.2025 в 10:24
Некоторых фермеров в Бурятии внесут в черный список
19.12.2025 в 10:05
В Бурятии отцу погибшего бойца СВО помогли добиться выплат
19.12.2025 в 10:01
Денежный перевод от мужа оставил улан-удэнку без 300 тысяч рублей
19.12.2025 в 09:46
В Улан-Удэ легковушка влетела в ковш трактора
19.12.2025 в 09:32
На трассе в Бурятии 4 человека пострадали в лобовом ДТП
19.12.2025 в 09:20
Лай соседской собаки
19.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 19 декабря 2025 года
19.12.2025 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

