Происшествия 19.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ легковушка без госномеров протаранила «Львенка»
Из-за аварии трамваи простаивали 20 минут
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ автомобиль въехал в трамвай. ДТП случилось почти в полдень на улице Гагарина (в сторону Элеватора). Из-за этого на 20 минут остановили движение трамваев 1 и 2 маршрутов на Шишковку.
В 12:18 вагоны снова поехали, но из-за аварии теперь есть отставание от графика, отметили в МУП «Управление трамвая».
Выяснилось, что водитель легковушки был без прав, а машина – без госномеров. Он порывался скрыться, однако его задержали сотрудники ГИБДД.
«Возможно, он был в состоянии алкогольного опьянения, но это уже предстоит выяснить патрульной службе», - заключили на предприятии.