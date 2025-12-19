Происшествия 19.12.2025 в 12:37

В Улан-Удэ легковушка без госномеров протаранила «Львенка»

Из-за аварии трамваи простаивали 20 минут
Текст: Карина Перова
Фото: МУП «Управление трамвая»

В Улан-Удэ автомобиль въехал в трамвай. ДТП случилось почти в полдень на улице Гагарина (в сторону Элеватора). Из-за этого на 20 минут остановили движение трамваев 1 и 2 маршрутов на Шишковку.

В 12:18 вагоны снова поехали, но из-за аварии теперь есть отставание от графика, отметили в МУП «Управление трамвая».

Выяснилось, что водитель легковушки был без прав, а машина – без госномеров. Он порывался скрыться, однако его задержали сотрудники ГИБДД.

«Возможно, он был в состоянии алкогольного опьянения, но это уже предстоит выяснить патрульной службе», - заключили на предприятии.

 

