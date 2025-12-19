В Бурятии на остановке сбили подростка

Утром в Иволгинском районе Бурятии 19-летний водитель сбил 16-летнего подростка, который стоял на остановке и ждал свой автобус. В ГИБДД сообщили, что нарушитель был без водительского удостоверения.

ДТП произошло в 2 км от с. Нижняя Иволга.

- Водитель следовал из Улан-Удэ в сторону г. Кяхта и на 5 км +316 м федеральной автодороги «Улан-Удэ-Кяхта-граница с Монголией» не справился с рулевым управлением. В связи с этим он наехал на подростка, который стоял на остановке общественного транспорта и улетел в кювет, - рассказали в полиции.

Подросток получил травмы и был доставлен в ДРКБ.

Фото: Номер один