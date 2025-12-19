В Бурятии охранник ночного клуба загремел в колонию за жесткое избиение посетителя

Молодому охраннику из Северобайкальска не удалось добиться пересмотра приговора, вынесенного ему за жестокое избиение посетителя ночного клуба. В результате происшествия пьяный клиент на два дня отправился в кому, а парень – на 6 лет в колонию строгого режима.Инцидент произошел еще в декабре 2023 года в ночном клубе «Аура» в Северобайкальске. Там в один из дней женщина вместе с мужем отмечала свой день рождения. В их компании было еще несколько друзей.В тот день в заведении дежурила два охранника Алексей* и Аслан*. Первый - весьма крупный молодой парень, который в последствии и стал фигурантом уголовного дела. Он работал помощником геодезиста, а в клубе лишь подрабатывал время от времени.Около 5 часов ночи заведение должно было закрыться. Об этом ведущий объявил посетителям, а затем в зале выключили музыку и включили свет. Охранники начали обходить зал, чтобы выпроводить засидевшихся гостей. Их в заведении оставалось еще достаточно много.Что случилось дальше, доподлинно неизвестно: показания свидетелей с этого момента разошлись. Так, женщина и ее муж утверждают, что подошедший к ним Аслан начал в грубой форме требовать от них покинуть заведение, сопровождая свои слова нецензурной бранью. Другие свидетели, напротив, говорили, что конфликт спровоцировала именинница, которая к этому моменту уже сильно набралась. Женщина настойчиво требовала продолжения банкета, и в ходе словесной перепалки обозвала Аслана «чуркой». Однако в итоге разгоряченных посетителей все же удалось выпроводить из зала.Но в холле конфликт продолжился, поскольку именинница никак не могла угомониться. «Женщина кричала, что это её город, и какой-то нерусский не может её откуда–либо выгонять», утверждал Аслан. По его словам, посетительница постоянно провоцировала мужа, чтобы тот вступился за нее. В результате мужчина ударил охранника, а затем сделал ему проход в ноги. В свою очередь, именинница попыталась огреть его по голове бутылкой шампанского, подаренной ей заведением в честь Дня рождения.Подоспевший на помощь коллеге Алексей разнял драчунов, после чего супругов спровадили к гардеробу. Там у пьяного мужчины снова возник конфликт – уже с другими посетителями. Его результатом стала уже более массовая потасовка. Охранники бросились разнимать драку.По версии следствия, далее события развивались следующим образом. Алексей сзади подошел к мужу именинницы и дважды ударил его кулаком в голову, от чего мужчина упал и ударился головой об пол. После этого охранник еще несколько раз пнул лежачего ногой по голове. В результате потерпевшему потребовалась срочная госпитализация, в больнице мужчина на два дня впал в кому. По словам врачей, если бы не экстренная помощь, он бы умер от полученных травм. Действия Алексея правоохранители расценили как покушение на убийство на фоне личного неприязненного отношения к потерпевшему.Сам охранник вину в инкриминируемом преступлении не признал. Алексей пояснил, что, когда разнимал драку, потерпевший первый ударил его по лицу. Он также один раз ударил в ответ, и мужчина упал на пол. Ногами же он его не пинал.В ходе рассмотрения дела заслушали множество показаний свидетелей, а также исследовали видеозаписи происшествия. Сделанные на их основе выводы суда оказались не в пользу охранника. Алексей, как и требовало обвинение, был признан виновным в покушении на убийство. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшего – всего на сумму более 800 тысяч рублей.Парень до последнего пытался добиться отмены приговора. Он подал жалобу в Верховный суд Бурятии. В ней он вновь заявил, что лишь один раз ударил потерпевшего, не имея никакого умысла убивать его или наносить тяжкий вред.«Все выводы суда основаны на предположениях, что не может служить основанием для вынесения обвинительного приговора. Кроме этого, суд не учёл противоправность и аморальность поведения потерпевшего», - писал Алексей, прося апелляцию отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Однако оснований для отмены приговора Верховный суд не нашел, посчитав вину фигуранта доказанной.Восьмой кассационный суд в Кемерово, куда осужденный охранник направил прошение о пересмотре дела, также оставил приговор без изменений.