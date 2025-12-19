Происшествия 19.12.2025 в 16:13
В Улан-Удэ подвыпивший в баре мужчина разнес ногой силомер
Дебошира задержали росгардейцы
Текст: Карина Перова
В одном из баров Советского района Улан-Удэ сработала «тревожная» кнопка. Пьяного посетителя вывели из питейного заведения за нарушение общественного порядка. Он разозлился и на выходе пнул табло автомата «Силомер», разбив его.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали злоумышленника, который не успел убежать.
«Ранее судимый 22-летний житель Мухоршибирского района был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Причиненный заведению ущерб устанавливается», - отметили в Росгвардии по Бурятии.
