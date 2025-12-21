В Забайкалье отец убил из пистолета сына - участника СВО

Житель Читинского района летом 2025 года застрелил сына — участника СВО, который пытался убежать от отца через балкон, но последний произвел точный выстрел и убил его. Об этом сообщается на сайте районного суда. Как выяснилось, осужденный уже стрелял в контрактника в 2022 году, но тогда последний спасся. Об этом сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее о преступлении сообщала прокуратура Забайкальского края. Пистолет осужденный нашел в 2020 году на территории Александрово-Заводского района. Это самодельный короткоствол калибра 5,6 миллиметра. Пенсионер признал вину, но указал, что не хотел убивать своего сына. Обвинение опровергло его доводы и доказало прямой умысел.«Летом 2025 года мужчина находился у себя в комнате и услышал, как сын ругается с матерью. Он подошел к ним и стал высказывать претензии сыну. В ходе ссоры достал из шкафа пистолет, но сын через балкон убежал на улицу. Тогда он вышел на балкон и выстрелил, не целясь в его сторону, отчего тот упал на землю. Помощи сыну не оказывал, а бросил пистолет и ушел из дома», — говорится в публикации. С отцом у них всегда были плохие отношения. Пуля тогда попала в голову по касательной, задела затылочную часть головы, шла кровь. Сын написал заявление, однако сообщил, что на него напали неизвестные лица, так как простил отца, не хотел привлекать его к уголовной ответственности. Она думала, что сын забрал у отца пистолет и выкинул его, однако оказалось, что сын спрятал пистолет на балконе под шкафом, а отец нашел его», — говорится в сообщении.За убийство, а также за покушение на убийство, незаконное хранение оружия мужчина приговорен к 13 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.Фото: loon.site