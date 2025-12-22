По Улан-Удэ катался трамвайный зацепер

В столице Бурятии очевидцы запечатлели трамвайного зацепера. Видео опубликовали в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

Любитель острых ощущений решил испытать судьбу и прокатиться на буксировочном крюке. На ситуацию отреагировали в МУП «Управление трамвая», мол, «это не круто, а невероятно глупо».

«Когда думаешь, что ну не дойдет до наших. Что, ну более умнее будут. Но нет, наши показывают глупость во всей красе. Ничего крутого в этом нет! Это риск упасть, оторвать себе что-нибудь, проломить голову и остаться инвалидом. А еще это риск для водителей трамвая. Это ведь стресс, нервы, ответственность», - прокомментировали на предприятии.

Пассажиров, автомобилистов, сотрудников Росгвардии, ДПС просят сообщать о действиях таких экстремалов в правоохранительные органы.

«По данному индивидууму мы просмотрим камеры, проследим, где он «сел и сошел», и передадим в полицию!», - заключили в МУПе.