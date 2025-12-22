В Улан-Удэ водителя переехал собственный грузовик

За минувшие выходные в Бурятии случилось 46 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе аварии с пострадавшими и погибшими.

Трагедия произошла около 12 часов ночи на улице Конечная в Улан-Удэ. 46-летний водитель автомобиля «Луидор» при выгрузке товара допустил самопроизвольное движение задним ходом и попал под колеса транспорта.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - отметили в УГИБДД по Бурятии.