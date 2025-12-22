Происшествия 22.12.2025 в 10:17
В Улан-Удэ водителя переехал собственный грузовик
Трагедия случилась на улице Конечной
Текст: Карина Перова
За минувшие выходные в Бурятии случилось 46 ДТП с механическими повреждениями ТС, в том числе аварии с пострадавшими и погибшими.
Трагедия произошла около 12 часов ночи на улице Конечная в Улан-Удэ. 46-летний водитель автомобиля «Луидор» при выгрузке товара допустил самопроизвольное движение задним ходом и попал под колеса транспорта.
«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», - отметили в УГИБДД по Бурятии.