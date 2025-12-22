Происшествия 22.12.2025 в 10:28
В Бурятии у 60-летнего дальнобойщика случился инсульт за рулем
Из-за этого мужчина влетел в прицеп фуры
Текст: Карина Перова
В Иволгинском районе Бурятии в субботу вечером у 60-летнего водителя автомобиля «Мерседес» ухудшилось состояние здоровья прямо за рулем. Из-за этого он наехал на стоящий прицеп автомашины «Шахман».
ДТП случилось на 444 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Мужчину с признаками инсульта госпитализировали, отметили в ГАИ республики.
А в воскресенье утром зафиксировали аварии в селе Турунтаево Прибайкальского района. 68-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» выезжая с заправки, не предоставил преимущества в движении, из-за чего столкнулся машиной «Тойота Тойо Ас» под управлением 43-летнего мужчины.
Пострадала 65-летняя пассажирка «Тойоты Виста Ардео», получив травмы различной степени тяжести.