В Бурятии у 60-летнего дальнобойщика случился инсульт за рулем

В Иволгинском районе Бурятии в субботу вечером у 60-летнего водителя автомобиля «Мерседес» ухудшилось состояние здоровья прямо за рулем. Из-за этого он наехал на стоящий прицеп автомашины «Шахман».

ДТП случилось на 444 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Мужчину с признаками инсульта госпитализировали, отметили в ГАИ республики.

А в воскресенье утром зафиксировали аварии в селе Турунтаево Прибайкальского района. 68-летний водитель автомобиля «Тойота Виста Ардео» выезжая с заправки, не предоставил преимущества в движении, из-за чего столкнулся машиной «Тойота Тойо Ас» под управлением 43-летнего мужчины.

Пострадала 65-летняя пассажирка «Тойоты Виста Ардео», получив травмы различной степени тяжести.



