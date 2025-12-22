Происшествия 22.12.2025 в 11:57

Улан-удэнцы смыли в канализацию литровую бутылку из-под масла

Специалисты устраняли засор почти два часа
Текст: Карина Перова
Улан-удэнцы смыли в канализацию литровую бутылку из-под масла
Фото: МУП «Водоканал»

В Улан-Удэ специалисты МУП «Водоканал» выяснили, из-за чего появляется фекальная лужа возле десятиэтажного дома № 8 по улице Ринчино. Коммунальные проблемы преследуют жильцов с прошлого года.

Как оказалось, причина банальна – канализация была забита предметами личной гигиены и мусором. 12 декабря сотрудники предприятия в очередной раз устранили засор. Подвал был затоплен на пять сантиметров, по всему помещению неприятные запахи.

«Из трубопровода слесари достали литровую бутылку из-под подсолнечного масла, которая встала поперёк системы. Сопутствующие тряпки намотались на неё, произошёл сильный засор. Мы там проработали около двух часов», - рассказал начальник участка эксплуатации Сергей Перфильев.

Горожан просят не сбрасывать в унитаз тряпки, твёрдые отходы, пищевые остатки с крупными элементами и жиры. В праздники число засоров по городу удваивается. В обычные дни предприятие получает 5–7 заявок.

При возникновении проблем жители могут обращаться по телефонам: 44-00-00 и 44-10-33.

 

