В Улан-Удэ водителя сильно занесло на Ботанической

В Улан-Удэ на прошлой неделе произошло серьёзное ДТП на улице Ботаническая. Там сильно занесло водителя, видео опубликовали в комитете по транспорту.

Горожанин не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части, где впоследствии чуть не опрокинулся.

«По информации ГАИ, никто не пострадал (чудом)», - отметили в комитете.