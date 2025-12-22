Происшествия 22.12.2025 в 13:57

В Улан-Удэ водителя сильно занесло на Ботанической

Машина чуть не опрокинулась
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ водителя сильно занесло на Ботанической
Фото: комитет по транспорту

В Улан-Удэ на прошлой неделе произошло серьёзное ДТП на улице Ботаническая. Там сильно занесло водителя, видео опубликовали в комитете по транспорту.

Горожанин не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел за пределы проезжей части, где впоследствии чуть не опрокинулся.

«По информации ГАИ, никто не пострадал (чудом)», - отметили в комитете.

Теги
Ботаническая ДТП

Все новости

Жители Бурятии могут сообщить о доступности записи к врачу
22.12.2025 в 14:44
На трассе в Бурятии погиб водитель микроавтобуса
22.12.2025 в 14:35
«Обещали подиум и тысячи долларов, а в итоге отняли паспорт»
22.12.2025 в 14:27
В Улан-Удэ водителя сильно занесло на Ботанической
22.12.2025 в 13:57
В Улан-Удэ полиция не дала мужчине улететь в Иркутск
22.12.2025 в 13:35
Житель Бурятии отсудил полмиллиона за подтопленный дом
22.12.2025 в 13:30
В Бурятии приближается новогодний период «пьяных» пожаров
22.12.2025 в 12:41
В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»
22.12.2025 в 12:37
В Улан-Удэ забайкалка сделала иностранца отцом своего сына за 250 тысяч
22.12.2025 в 12:29
Автобусы в Улан-Удэ участвуют в новогоднем конкурсе
22.12.2025 в 12:22
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
На трассе в Бурятии погиб водитель микроавтобуса
Он столкнулся с «Камазом»
22.12.2025 в 14:35
«Обещали подиум и тысячи долларов, а в итоге отняли паспорт»
Сибирскую модель удерживают в скам-центре в Мьянме
22.12.2025 в 14:27
В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»
Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ
22.12.2025 в 12:37
Улан-удэнцы смыли в канализацию литровую бутылку из-под масла
Специалисты устраняли засор почти два часа
22.12.2025 в 11:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru