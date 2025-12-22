«Обещали подиум и тысячи долларов, а в итоге отняли паспорт»

Регион, где располагаются эти центры, находится на границе с Таиландом.

30-летняя модель из Сибири оказалась в плену в Юго-Восточной Азии: об этом КП-Новосибирск рассказал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников. По словам общественника, история началась с предложения о работе моделью в Таиланде.— Девушке обещали тысячи долларов, уверяли, что у нее будет успешная карьера — подиумы, съемки, — говорит Иван Мельников. — Из какого именно она города пока не разглашается в целях ее безопасности.В итоге, как уверяет правозащитник, девушка вылетела в Таиланд, там ее пересадили на рейс до Янгона, объяснив это необходимостью пройти кастинг.— В Мьянме ее встретили какие-то, изъяли паспорт и другие документы и увезли скам-центр (место, где работают онлайн-мошенники и выманивают у людей деньги), — рассказал Мельников. — Тех, кто отказывается работать там и обманывать других, могут не кормить, избивать, пытать электрошокером, угрожать убийством.Почему девушка сразу не подняла шум в аэропорту, не стала кричать и звать на помощь полицейских, пока неясно. Как и то, зачем было жуликам выбирать довольно известную на родине модель, которую точно будут искать родные и близкие, а не менее заметную девушку. Но, со слов Мельникова, сибирячка оказалась в скам-центре.Точное количество россиян находится в скам-центре вместе с моделью, как говорит Мельников, неизвестно. Сам центр считается «небольшим» — в нем держат порядка двухсот человек.— Людей привозят, у них забирают паспорта и телефоны, и многие просто пропадают, — описывает мошенническую схему Мельников.По его словам, первыми забили тревогу родные девушки, когда она перестала выходить на связь. Они и обратились за помощью к Ивану Мельникову.- Сами скам-центры приносят огромные деньги. Схемы обмана, которые используют там, разнообразны: от романтических знакомств до инвестиционных предложений. Человеку предлагают вложиться в биржу, криптовалюту или инвестиционный проект. Люди переводят деньги, после чего все исчезает, — объясняет Мельников. — Такие центры особенно распространены в странах Юго-Восточной Азии.Как будут вызволять из скам-центра сибирскую модель, Мельников на данный момент не распространяется.