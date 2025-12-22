Происшествия 22.12.2025 в 14:35
На трассе в Бурятии погиб водитель микроавтобуса
Он столкнулся с «Камазом»
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП случилось сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в районе города Бабушкин. Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», там произошло лобовое столкновение «Камаза» и микроавтобуса. После аварии оба автомобиля съехали в кювет.
В микроавтобусе ехали два человека. В результате происшествия водитель микрика погиб на месте, а его пассажир получил травмы и был доставлен в Кабанскую ЦРБ.
