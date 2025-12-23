На севере Бурятии на трассу вышла наледь

На 329-м километре трассы «Северобайкальск-Таксимо» временно приостановили движение транспорта из-за выхода наледных вод. ГБУ «Дороги Бурятии» организовало аварийно-восстановительную работу.

Проезд на участке возможен только для спецтехники, устраняющей последствия подтопления. Поэтому водителям рекомендуют воздержаться от поездки в данном направлении. Об открытии движения сообщат позже.

На месте задействованы шесть рабочих, автогрейдер, три самосвала, фронтальный погрузчик. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

«Сейчас наша основная задача отвести воду с проезжей части, очистить дорожное полотно и обеспечить безопасный проезд», - отметил руководитель ГБУ «Дороги Бурятии» Александр Прокофьев.