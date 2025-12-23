Происшествия 23.12.2025 в 11:05
В Бурятии еще один замглавы района угодил под суд
Экс-чиновника обвиняют в халатности
Текст: Андрей Константинов
В Кяхтинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Михаила Спасова. Сейчас он является директором одной из коммерческих организаций, а ранее был заместителем главы Кяхтинского района по развитию инфраструктуры. Его обвиняют в халатности.
Что именно натворил Михаил Спасов, правоохранители не сообщали. Вероятно, дело связано с его прежней работой в районной администрации.
Напомним, сейчас в Гусиноозерском городском суде повторно рассматривается уголовное дело в отношении замглавы Селенгинского района Евгения Дагбаева. Ранее его признали виновным в халатности, однако Верховный суд Бурятии отменил приговор, ссылаясь на существенное нарушение уголовно-процессуального закона.
Что именно натворил Михаил Спасов, правоохранители не сообщали. Вероятно, дело связано с его прежней работой в районной администрации.
Напомним, сейчас в Гусиноозерском городском суде повторно рассматривается уголовное дело в отношении замглавы Селенгинского района Евгения Дагбаева. Ранее его признали виновным в халатности, однако Верховный суд Бурятии отменил приговор, ссылаясь на существенное нарушение уголовно-процессуального закона.
Тегихалатность