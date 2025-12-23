В Бурятии 11-летний ребенок пострадал в тройном ДТП

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня, 23 декабря, в Иволгинском районе Бурятии.

- По предварительным данным, утром в селе Иволгинск водитель автомобиля «Hyundai Solaris», выезжая на федеральную автодорогу, не уступил дорогу и столкнулся с движущимся автомобилем «Toyota Wish». От удара «Toyota Wish столкнулась с другим автомобилем, стоявшим на перекрестке, - рассказали в полиции республики.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю «Hyundai Solaris» и 11-летнему мальчику, который находился в «Toyota Wish». По факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД РБ