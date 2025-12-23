В Улан-Удэ каратист убил студента после конфликта в баре

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил в силе приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении молодого человека, который до смерти избил своего приятеля-студента. «Каратист» с разворота ударил ногой в голову товарища, а потом еще несколько раз кулаками. В результате студент впал в кому, из которой так и не вышел.Преступление произошло в 2024 году. В тот злополучный день в баре «Крепость» собралась компания приятелей – бывших одноклассников. Молодые люди изрядно выпили и около 4 часов ночи вышли из заведения. Там между осужденным и его приятелем – студентом БРИТа - возникла ссора. Из-за чего, никто из свидетелей потом толком и не вспомнил, указал лишь, что повод был какой-то не значительный. Тем не менее, в ходе словесной перепалки осужденный с разворота ударил оппонента ногой в голову. Тот, не устояв, упал и ударился головой о брусчатку.Приятели кинулись помогать товарищу, подняли его и привели в чувство. Компания двинулась дальше в сторону Дома торговли.В ходе ночной прогулки «каратист» вновь и вновь затевал ссору с приятелем и бил его кулаками по голове. Никто из друзей остановить агрессора не пытался. В итоге уже около 6 утра студент, получил очередной удар, упал на землю. Приятели вновь пытались привести его в чувство, но на этот раз у них ничего не вышло. Парень в сознание так и не пришел.Шум от пьяной компании разбудил девушку в одном из близлежащих домов. Она вызвала полицию. Вскоре на место происшествия приехала скорая. Студента уложили на носилки, погрузили в автомобиль и отвезли в больницу. Там ему сделали операцию, но спасти не смогли: молодой человек вскоре умер от черепно-мозговой травмы и отека мозга.Погибший учился на третьем курсе и был единственным сыном у матери. Он помогал ей воспитывать двух приемных детей.Агрессора задержала полиция. В ходе расследования ему предъявили обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».На суде обвиняемый утверждал, что убивать приятеля совсем не хотел. Якобы тот первый провоцировал его, а он лишь защищался. Однако, его версию опровергли свидетели.Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что фигурант умышленно избивал приятеля на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры. «Обвиняемый наносил удары по голове потерпевшего целенаправленно, с достаточной силой, оснований полагать о неосторожном характере нанесённых повреждений не имеется», - к таком выводу пришел суд.В итоге по приговору районного суда злоумышленник получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с таким вердиктом, он подал апелляцию, а затем и кассационную жалобу. Но решение райсуда устояло во всех вышестоящих инстанциях.