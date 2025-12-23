Происшествия 23.12.2025 в 12:44

В Улан-Удэ каратист убил студента после конфликта в баре

Погибший был единственным сыном у матери
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ каратист убил студента после конфликта в баре
Фото: freepik.com
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово оставил в силе приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении молодого человека, который до смерти избил своего приятеля-студента. «Каратист» с разворота ударил ногой в голову товарища, а потом еще несколько раз кулаками. В результате студент впал в кому, из которой так и не вышел.

Преступление произошло в 2024 году. В тот злополучный день в баре «Крепость» собралась компания приятелей – бывших одноклассников. Молодые люди изрядно выпили и около 4 часов ночи вышли из заведения. Там между осужденным и его приятелем – студентом БРИТа - возникла ссора. Из-за чего, никто из свидетелей потом толком и не вспомнил, указал лишь, что повод был какой-то не значительный. Тем не менее, в ходе словесной перепалки осужденный с разворота ударил оппонента ногой в голову. Тот, не устояв, упал и ударился головой о брусчатку.

Приятели кинулись помогать товарищу, подняли его и привели в чувство. Компания двинулась дальше в сторону Дома торговли. 

В ходе ночной прогулки «каратист» вновь и вновь затевал ссору с приятелем и бил его кулаками по голове. Никто из друзей остановить агрессора не пытался. В итоге уже около 6 утра студент, получил очередной удар, упал на землю. Приятели вновь пытались привести его в чувство, но на этот раз у них ничего не вышло. Парень в сознание так и не пришел.

Шум от пьяной компании разбудил девушку в одном из близлежащих домов. Она вызвала полицию. Вскоре на место происшествия приехала скорая. Студента уложили на носилки, погрузили в автомобиль и отвезли в больницу. Там ему сделали операцию, но спасти не смогли: молодой человек вскоре умер от черепно-мозговой травмы и отека мозга.

Погибший учился на третьем курсе и был единственным сыном у матери. Он помогал ей воспитывать двух приемных детей.  

Агрессора задержала полиция. В ходе расследования ему предъявили обвинение по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

На суде обвиняемый утверждал, что убивать приятеля совсем не хотел. Якобы тот первый провоцировал его, а он лишь защищался. Однако, его версию опровергли свидетели.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что фигурант умышленно избивал приятеля на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры. «Обвиняемый наносил удары по голове потерпевшего целенаправленно, с достаточной силой, оснований полагать о неосторожном характере нанесённых повреждений не имеется», - к таком выводу пришел суд.

В итоге по приговору районного суда злоумышленник получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с таким вердиктом, он подал апелляцию, а затем и кассационную жалобу. Но решение райсуда устояло во всех вышестоящих инстанциях.
Теги
убийство

Все новости

Улан-удэнку отправили на обязательные работы за подпольное казино
23.12.2025 в 13:07
В Улан-Удэ каратист убил студента после конфликта в баре
23.12.2025 в 12:44
С 1 января в Бурятии вырастет цена билета на автобус
23.12.2025 в 12:36
Бурятский театр кукол перечислил свыше полумиллиона бойцам СВО
23.12.2025 в 12:33
В Бурятии 11-летний ребенок пострадал в тройном ДТП
23.12.2025 в 11:58
Из Улан-Удэ в Красноярск эвакуировали двух младенцев с пороком сердца
23.12.2025 в 11:57
В Бурятии ресурсник «зажал» сотруднику зарплату за сверхурочную работу
23.12.2025 в 11:45
В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили еще шесть объектов
23.12.2025 в 11:23
В Бурятии еще один замглавы района угодил под суд
23.12.2025 в 11:05
В Улан-Удэ открыли главную елку Советского района
23.12.2025 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятии 11-летний ребенок пострадал в тройном ДТП
Столкновение машин произошло в Иволгинском районе
23.12.2025 в 11:58
В Бурятии еще один замглавы района угодил под суд
Экс-чиновника обвиняют в халатности
23.12.2025 в 11:05
На севере Бурятии на трассу вышла наледь
Движение на участке ограничено
23.12.2025 в 10:20
В Улан-Удэ изъяли груду контрафакта в гипермаркете
Ущерб от торговли сомнительными товарами с лейблами известных фирм оценили в 7 млн рублей
23.12.2025 в 09:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru