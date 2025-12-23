Происшествия 23.12.2025 в 16:21
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
Но медпомощь понадобилась его матери
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ сегодня днем случилось тройное ДТП на улице Гвардейская. Предварительно, водитель автомобиля «Киа Рио» столкнулся с машиной «Митсубиши Паджеро Мини», который от удара выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду Титан».
33-летней автоледи «Митсубиши» понадобилась медицинская помощь. Двухмесячный ребенок женщины, находившийся на заднем пассажирском сидении в автолюльке, не пострадал. «Оба осмотрены медиками и отпущены», - отметили в ГАИ республики.
Ранее «Номер один» сообщал, что в тройном ДТП в селе Иволгинск пострадал 11-летний ребенок.
Тегитройное ДТП авария ГАИ