Происшествия 23.12.2025 в 16:21

В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш

Но медпомощь понадобилась его матери
A- A+
Текст: Карина Перова
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
Фото: УГИБДД по Бурятии

В Улан-Удэ сегодня днем случилось тройное ДТП на улице Гвардейская. Предварительно, водитель автомобиля «Киа Рио» столкнулся с машиной «Митсубиши Паджеро Мини», который от удара выехал на встречную полосу и врезался в «Мазду Титан».

33-летней автоледи «Митсубиши» понадобилась медицинская помощь. Двухмесячный ребенок женщины, находившийся на заднем пассажирском сидении в автолюльке, не пострадал. «Оба осмотрены медиками и отпущены», - отметили в ГАИ республики.

Ранее «Номер один» сообщал, что в тройном ДТП в селе Иволгинск пострадал 11-летний ребенок.

 

Теги
тройное ДТП авария ГАИ

Все новости

«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
23.12.2025 в 16:29
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
23.12.2025 в 16:21
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
23.12.2025 в 15:59
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг
23.12.2025 в 15:47
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
23.12.2025 в 15:08
В Бурятии будут делать перерасчет за вывоз отходов за дома, где никто не живет
23.12.2025 в 14:32
Перекресток смерти в Баргузине
23.12.2025 в 14:12
На озере в Бурятии огородили вехами полынью
23.12.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
Мама девочки, насмерть сбитой пьяным водителем, рассказала о страшной аварии
23.12.2025 в 16:29
Перекресток смерти в Баргузине
ДТП, случившееся летом и унесшее жизни двух парней, становится скандальным
23.12.2025 в 14:12
В Улан-Удэ каратист убил студента после конфликта в баре
Погибший был единственным сыном у матери
23.12.2025 в 12:44
В Бурятии 11-летний ребенок пострадал в тройном ДТП
Столкновение машин произошло в Иволгинском районе
23.12.2025 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru