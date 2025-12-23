Происшествия 23.12.2025 в 16:29

«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»

Мама девочки, насмерть сбитой пьяным водителем, рассказала о страшной аварии
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
Фото: Предоставлено мамой девочки // ГУ МВД по Новосибирской области // Прокуратура НСО
Авария, произошедшая вечером 21 декабря в селе Черновка под Новосибирском, потрясла местных жителей. По данным прокуратуры, 12-летняя пятиклассница Ульяна шла по улице Школьной: девочка вышла от бабушки и направлялась к автобусной остановке, когда внедорожник «Шевроле-Нива» сбил ее.

- За рулем был работник котельной, 64-летний Валерий*. Местные жители рассказали, что он сильно выпил, сел за руль и повез внуков на автобусную остановку, с ними еще была женщина Ева* с дочкой. Женщина заметила Ульяну и крикнула водителю: «Впереди человек, тормози!». Но мужчина поздно стал тормозить, потерял управление и сбил ребенка. Ева* с дочкой выскочили из машины, а водитель подбежал к сбитой Насте и стал кричать: «Девочка, очнись!», - рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама погибшей девочки.

Местные жители кинулись на помощь – вызвали скорую, позвонили в ГАИ. Вынесли теплые вещи и прикрыли девочку.

- Очевидцы вызвали местного фельдшера: она дочке капельницу ставила прямо на улице, а капельница застывала. Ну как так можно: моя дочка, получается, полчаса умирала на морозе? Только потом дочку занесли в дом: она еще дышала. После этого приехала скорая, - говорит мама девочки Ирина.

Спасти девочку не удалось: несмотря на все усилия врачей, школьница умерла. Очевидцы опознали погибшую шестиклассницу, нашли номер ее мамы и позвонили ей: женщина сразу приехала на место аварии.

- Я помчалась туда и по пути встретила скорую: медики остановились на трассе. От них я узнала, что дочка умерла. Ульяна была четвертым ребенком в семье, занималась музыкой и мечтала получить гитару в подарок на Новый Год, - рассказала мама девочки Ирина.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Водителя «Нивы» задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

- Валерий* вроде бы нормальным мужчиной был, но после смерти жены стал часто пить. И за руль пьяным садился, и гулял по селу. Сейчас мы с родственниками собираем средства на похороны дочки, для нас всех это такое горе! Надеюсь на справедливый суд, - сообщила Ирина, мама девочки.

*Имена изменены
Теги
ДТП

Все новости

«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
23.12.2025 в 16:29
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
23.12.2025 в 16:21
В ДК «Авиатор» для детей устроили настоящее новогоднее чудо
23.12.2025 в 16:13
«Чудо уже здесь»
23.12.2025 в 16:06
Квартиру улан-удэнца затопило из-за неубранного с крыши снега
23.12.2025 в 15:59
Суд в Улан-Удэ обязал мать 7-х детей выплатить чужой долг
23.12.2025 в 15:47
В горах Бурятии «щёлкнули» сурового козла
23.12.2025 в 15:08
В Бурятии будут делать перерасчет за вывоз отходов за дома, где никто не живет
23.12.2025 в 14:32
Перекресток смерти в Баргузине
23.12.2025 в 14:12
На озере в Бурятии огородили вехами полынью
23.12.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В тройном ДТП в Улан-Удэ едва не пострадал двухмесячный малыш
Но медпомощь понадобилась его матери
23.12.2025 в 16:21
Перекресток смерти в Баргузине
ДТП, случившееся летом и унесшее жизни двух парней, становится скандальным
23.12.2025 в 14:12
В Улан-Удэ каратист убил студента после конфликта в баре
Погибший был единственным сыном у матери
23.12.2025 в 12:44
В Бурятии 11-летний ребенок пострадал в тройном ДТП
Столкновение машин произошло в Иволгинском районе
23.12.2025 в 11:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru