Происшествия 23.12.2025 в 16:29
«Дочка полчаса лежала на морозе и умирала»
Мама девочки, насмерть сбитой пьяным водителем, рассказала о страшной аварии
Текст: КП-Новосибирск
Авария, произошедшая вечером 21 декабря в селе Черновка под Новосибирском, потрясла местных жителей. По данным прокуратуры, 12-летняя пятиклассница Ульяна шла по улице Школьной: девочка вышла от бабушки и направлялась к автобусной остановке, когда внедорожник «Шевроле-Нива» сбил ее.
- За рулем был работник котельной, 64-летний Валерий*. Местные жители рассказали, что он сильно выпил, сел за руль и повез внуков на автобусную остановку, с ними еще была женщина Ева* с дочкой. Женщина заметила Ульяну и крикнула водителю: «Впереди человек, тормози!». Но мужчина поздно стал тормозить, потерял управление и сбил ребенка. Ева* с дочкой выскочили из машины, а водитель подбежал к сбитой Насте и стал кричать: «Девочка, очнись!», - рассказала КП-Новосибирск Ирина, мама погибшей девочки.
Местные жители кинулись на помощь – вызвали скорую, позвонили в ГАИ. Вынесли теплые вещи и прикрыли девочку.
- Очевидцы вызвали местного фельдшера: она дочке капельницу ставила прямо на улице, а капельница застывала. Ну как так можно: моя дочка, получается, полчаса умирала на морозе? Только потом дочку занесли в дом: она еще дышала. После этого приехала скорая, - говорит мама девочки Ирина.
Спасти девочку не удалось: несмотря на все усилия врачей, школьница умерла. Очевидцы опознали погибшую шестиклассницу, нашли номер ее мамы и позвонили ей: женщина сразу приехала на место аварии.
- Я помчалась туда и по пути встретила скорую: медики остановились на трассе. От них я узнала, что дочка умерла. Ульяна была четвертым ребенком в семье, занималась музыкой и мечтала получить гитару в подарок на Новый Год, - рассказала мама девочки Ирина.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью. Водителя «Нивы» задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
- Валерий* вроде бы нормальным мужчиной был, но после смерти жены стал часто пить. И за руль пьяным садился, и гулял по селу. Сейчас мы с родственниками собираем средства на похороны дочки, для нас всех это такое горе! Надеюсь на справедливый суд, - сообщила Ирина, мама девочки.
*Имена изменены
