Происшествия 24.12.2025 в 09:23

В Улан-Удэ 85-летняя женщина угодила под трамвай

Она переходила дорогу в неположенном месте
Текст: Карина Перова

Фото: ТГ-канал «Весь Улан-Удэ»

Вчера вечером в Улан-Удэ под трамвай угодила 85-летняя женщина. ДТП случилось между остановками «Бизнес инкубатор» и «Геологическая».

Пенсионерка переходила через трамвайные пути в неположенном месте. Мимо проезжала «скорая», которая оперативно помогла пострадавшей и увезла в медучреждение.

«В зимнее время трамвай не сможет резко остановиться. На рельсах снег, наледь и вдобавок темно, слепят встречные фары, вас попросту не видно. Если на чистых рельсах тормозной путь составляет 20 метров, то зимой он увеличивается в 2-3 раза. И при этом вес трамвая более 20 тонн. Берегите себя и свое здоровье!», - прокомментировали в МУП «Управление трамвая».


